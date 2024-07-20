российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 20 июля 2024, 20:20 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге пропал пятилетний мальчик

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пятилетнего мальчика. Его зовут Александр Титов. Он потерялся в Ленинском районе.

«На момент пропажи был одет в джинсовку светлого цвета, кепку черного цвета с рисунками в виде акул, синие джинсы, серую футболку и кроссовки», – сообщили волонтеры.

Всех, кто располагает информацией о ребенка, просят звонить по номерам полиции 102, 112.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,