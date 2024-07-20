В Екатеринбурге пропал пятилетний мальчик

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пятилетнего мальчика. Его зовут Александр Титов. Он потерялся в Ленинском районе.

«На момент пропажи был одет в джинсовку светлого цвета, кепку черного цвета с рисунками в виде акул, синие джинсы, серую футболку и кроссовки», – сообщили волонтеры.

Всех, кто располагает информацией о ребенка, просят звонить по номерам полиции 102, 112.

Екатеринбург, Елена Сычева

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