Бастрыкин обратил внимание на преследование и угрозы со стороны мигранта в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на преследование и угрозы мигранта в отношении екатеринбурженок. Он поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести проверку и представить доклад.
Паблик «Время СМЕРШа» ранее сообщил, что вчера вечером мигрант из Киргизии преследовал девушек в Екатеринбурге. Они спрятались от мужчины в ближайшем магазине и обратились за помощью к другим людям. Сам мигрант потом сказал на камеру, что всех русских, которые есть в Киргизии, они собираются побить.
Следственные органы СК России по Свердловской области по данному факту организовали процессуальную проверку.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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