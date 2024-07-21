Бешеные самокаты, приговор американцу и царские дни. Итоги недели «Нового Дня»

Уходящая неделя в Екатеринбурге была богатой на события. Традиционно в июле проходили мероприятия «Царских дней», с невероятной быстротой был вынесен приговор американскому журналисту за шпионаж в пользу ЦРУ, а власти наконец-то обратили внимание на жертв самокатчиков. Подробнее обо всем в обзоре «Нового Дня».

Бешеные самокаты

На этой неделе все обсуждали очередной инцидент с самокатчиками. Жертвой любителей гонять по тротуарам с бешеной скоростью стала женщина из Санкт-Петербурга. Вероятно, тяжесть полученных травм и тот факт, что это туристка, привлекли внимание властей. Петербурженка сломала ногу, когда на неё наехали двое подростков на одном прокатном скутере. Впоследствии они скрылись.

Ситуацию на контроль взял глава Екатеринбурга Алексей Орлов, договорившись, что со своей стороны лечение проконтролирует и министр здравоохранения Андрей Карлов. Пенсионерку прооперировали, но пока она находится в больнице.

Депутат о самокатчиках

Что до «летунов», то их вроде бы нашли – после того, как к ситуации подключился депутат Заксобрания Алексей Свалов, который пригласил на публичную встречу представителей кикшеринга, прокуратуры и мэрии (на которую, впрочем, никто не пришел), «Яндекс» отчитался, что установил нарушителей и передал данные в полицию. Правоохранители, впрочем, несмотря на резонанс, пока не сообщали о задержании самокатчиков.

Шпион, выйди вон

В пятницу Свердловский областной суд вынес приговор по делу о шпионаже. Подсудимый – журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович был осужден на 16 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным в том, что шпионил в пользу ЦРУ, выведывая информацию о гособоронпредприятиях, в частности, УралВагонЗаводе (в прошлом году Гершкович ездил в Нижний Тагил, а в Екатеринбурге встречался с местными общественниками и даже депутатами). Сам репортер вины не признал.

Приговор Гершковичу

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров не исключал возможности обмена, о том же говорил еще в феврале этого года и президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карслону. Однако в пятницу, незадолго до оглашения приговора, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не стал комментировать возможность обмена Гершковича.

Британский консул о приговоре

Добавим, на приговор никто из представителей США не пришел, поддержал Гершковича только британский консул.

Царские дни

Традиционно в середине июля в Екатеринбурге прошли Царские дни – в память о жертве последнего русского императора Николая Второго, его семьи и приближенных, которых большевики расстреляли в подвале Ипатьевского дома, а после вывезли за город и попытались уничтожить останки.

Специально к годовщине этих событий в Екатеринбурге освятили крест и купол храма при Свято-Елисаветинском хосписе на Изоплите. Богослужение провел лично митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Сам хоспис откроют в середине августа, это станет очередным подарком меценатов из Фонда святой Екатерины ко дню рождения города.

Кульминацией Царских дней стал крестный ход – полумарафонскую дистанцию в 21 километр от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы прошли в этом году порядка 45 тысяч человек.

Наконец, в Алапаевске открыли храм Александра Невского, который был воссоздан при поддержке Фонда святой Екатерины – от старого церковного здания не осталось ничего, при большевиках его буквально разобрали на кирпичи, и строили храм заново по архивным фотографиям и рисункам.

Меценатов, главу попечительского совета Фонда Игоря Алтушкина и директора Фонда Александра Андреева, отметили церковными наградами за развитие благотворительности.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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