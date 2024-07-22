За полгода с Урала выдворили полторы тысячи мигрантов-нелегалов

За полгода 2024-го из Свердловской области выдворили 1654 человека – это иностранные граждане, которые находились в России нелегально.

«Только за прошедшие две недели судебными приставами выдворено более 240 иностранцев из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Все они прибыли на заработки, находились на территории Российской Федерации не имея на то законных оснований. Иностранные граждане были признаны виновными в совершении административного правонарушения по ст. 18.8 КоАП РФ», – сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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