Боец RCC получил шанс попасть в лучшую ММА-лигу мира

Боец Андрей Пуляев из Новосибирска подписал контракт на бой в Dana White Contender Series, который состоится уже 27 августа в Лас-Вегасе. Победители этого турнира получат право выступать в сильнейшей лиге смешанных единоборств – UFC. Соперником Пуляева станет американец Лиам Андерсон.

Боец начал свою профессиональную карьеру в Екатеринбурге. Он участвовал в серии селекционных турниров «Путь в RCC», которые проходили на базе Академии единоборств РМК. Андрей стал единственным бойцом, которому трижды давали возможность участия в отборе: дважды он дошел до финала и один раз одержал победу.

Этот успех открыл «Пуле» дорогу в профессионалы – боец подписался в SFC и за два года успел одержать восемь побед.

Екатеринбург, Елена Сычева

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