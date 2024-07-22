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Понедельник, 22 июля 2024, 11:16 мск

Новости Екатеринбург

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Авиакомпания Red Wings на несколько часов задержала рейсы из Екатеринбурга

Пассажиры Red Wings не могут вовремя улететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Задержки рейсов составили от двух до десяти часов.

Так, рейс WZ-1017 в Сургут должен был вылететь в 01:10, но был задержан на 5 часов 45 минут. Вылет в Уфу также перенесли с 04:00 до 07:29. Почти 10 часов пассажиры прождут самолет в Кемерово, который должен был отправиться еще в 01:30. Следующий рейс до Уфы также задержали: борт отправится в 11:20. Почти на 6 часов задержан рейс до Самары: вылет перенесли с 09:25 до 15:15. До вечера пассажиры прождут свой самолет и до Астаны, который также задержали на 6 часов (отправится в 17:20). Вылет в Тбилиси перенесли с 16:00 до 22:35, а в Оренбург – с 17:55 до 23:20.

В уральской транспортной прокуратуре пояснили, что рейс в Самару задержали из-за позднего прибытия самолета. Вылета ждут 99 пассажиров. Причины задержки остальных рейсов неизвестны.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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