В Екатеринбурге до конца недели будет дождливо

В Екатеринбурге как минимум до конца недели будет пасмурно и прохладно. Ожидается, что будут идти дожди.

По данным Гидрометцентра России, холоднее всего будет в понедельник, пятницу и субботу – днем воздух прогреется только до +16 градусов. Во вторник днем будет +20, осадков не ожидается. В среду и четверг до +18…+19, но пройдут дожди. Аналогичная погода ожидается в воскресенье.

Екатеринбург, Елена Сычева

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