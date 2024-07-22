Сегодня ночью в Екатеринбурге сгорел деревянный многоквартирный дом на улице Ереванской. К счастью, пострадавших нет.

По информации ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь уничтожил квартиры, чердак и кровлю жилого дома. Трое человек самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Пожар потушили за 27 минут. На месте работали 21 огнеборец и 7 пожарных машин.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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