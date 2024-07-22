Убийце, который запенил труп, чтобы спрятать, вынесли приговор

В Екатеринбурге суд Октябрьского района вынес приговор убийце, который пытался спрятать труп, запенив его. Мужчину признали виновным в ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Прошлым летом он избил своего собутыльника, а после попытался задушить – но оппонент выжил, тогда мужчина снова добил его. На этот раз от полученных травм потерпевший скончался. «Убедившись, что мужчина мертв, с целью сокрытия следов совершенного преступления осужденный переместил труп потерпевшего в подвальное помещение и, используя баллоны монтажной пены, запенил его труп, а также люк, ведущий в подвальное помещение», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Суд приговор его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Екатеринбург, Елене Сычева

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