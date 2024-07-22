На Среднем Урале за полгода выявлено 36 случаев бешенства

С начала года в Свердловской области зарегистрировано уже 36 случаев бешенства животных. Среди зараженных – 29 диких зверей, 3 домашние собаки, 3 коровы и 1 кот. Такую статистику приводит региональный департамент ветеринарии.

Ветеринарные врачи напоминают, что люди могут заразиться бешенством от укуса или царапин больного животного. Вирусная болезнь приводит к тяжелому поражению центральной нервной системы. Она характеризуется водобоязнью, агрессивным поведением, слюнотечением, параличами и приводит к стопроцентной летальности. «Не стоит контактировать с дикими животными. Даже внешне здоровый зверь может быть вирусоносителем. При укусе необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию для прохождения курса вакцинации против бешенства», – рассказали в департаменте. Ветеринарные станции в Свердловской области проводят бесплатную вакцинацию от бешенства домашних кошек и собак. Ставить прививки домашним питомцам необходимо раз в год.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube