Екатеринбурженка перевела мошенникам 1,5 млн, испугавшись, что финансирует террористов

В Екатеринбурге женщина перевела 1,5 млн рублей мошенникам, которые убедили ее, что она подозревается в финансировании терроризма. В мессенджер ей пришло сообщение от якобы от бывшего руководителя, который рассказал, что ее проверяет ФСБ и Росфинмониторинг – «по факту финансирования террористической деятельности».

«После с потерпевшей связался следователь и сообщил о возможном хищении средств с ее счетов, а также о необходимости перевести все деньги на специальные «безопасные счета», – уточнили в пресс-службе полиции. Женщина обналичила все сбережения, а после перевела на счета мошенников, которые потом перестали выходить на связь. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции предпринимают весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий», – добавили в пресс-службе УМВД города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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