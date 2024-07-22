Служба крови ищет доноров костного мозга в Екатеринбурге

Станция переливания крови ФМБА приглашает екатеринбуржцев вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Акция пройдет 7 августа с 12 до 15 часов в торговом центре Veer Mall на проспекте Космонавтов, 108д.

Медицинские специалисты из мобильной бригады станции возьмут у всех желающих образец крови для анализа на определение уникального генотипа. С собой необходимо взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Посетители также могут послушать просветительскую лекцию о донорстве. На ней выступят девушка, которая смогла победить рак крови благодаря донору, а также донор, который передавал свои стволовые клетки костного мозга для пациента.

Приглашаются все неравнодушные горожане. Вдруг именно вы тот единственный человек в мире, который поможет выжить пока незнакомому вам человеку. Часто в помощи нуждаются маленькие дети. Давайте дадим им шанс», – призывают организаторы акции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube