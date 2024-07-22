Станция сортировки мусора у «Меги» снова работает. Что туда везти

На станции сортировки мусора «Разделяй с «Мегой» сменился оператор. После решения «Немузея мусора» закрыть и переформатировать проект, торговый комплекс подписал соглашение со «Спецавтобазой». Большинство категорий отходов, которые принимают у «Меги», сохранились, но кое-что поменялось. «Новый День» разобрался, что теперь можно сдавать в контейнеры на Металлургов, а для чего поставили «обычный» бак.

С прошлой недели площадку обслуживает «Спецавтобаза». С этого момента на станции несколько изменились принципы сбора отходов. Теперь там принимают:

– Три вида ПЭТ-бутылок (маркировка «1» – цветные, прозрачные и смешанные)

– Три вида стекла (прозрачное, коричневое и зеленое)

– Картон и бумагу

– Пленку и пакеты (с маркировкой «2» и «4», кроме «биоразлагаемых»)

– Твердый пластик с маркировкой «2» и «4»

– Одежду и текстиль

– Металлы

– Мелкую бытовую технику.

Для популярного пластика с маркировками «5» и «6» («PP» и «PS»), а также для «тетрапака», которые принимали ранее, тоже предусмотрели пространство – их просят складывать в бигбэг (белый мешок справа от станции). Еще одно нововведение – появление контейнера для несортируемых отходов. Туда можно будет выбрасывать мусор, который нельзя впоследствии переработать.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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