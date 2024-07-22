Невролог объяснил, почему нельзя снижать нагрузку на мозг

Сегодня, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. Главный невролог Екатеринбурга и директор Клинического института мозга Андрей Белкин объяснил, что «мозг готов к освоению бесконечно большого объема задач».

«Сам он сделать этого не сможет, если вы его не заставить работать. Но в отместку за это... знаете, что происходит со спортсменом, который качался, а потом перестал? Мышцы просто «сдуются», но и заместятся жиром. Соответственно, мозг всю жизнь работал, активно работали сосуды, – и тут резко он прекратил работать. Эта зона не задействуется, потому что человек раньше читал «Уральский рабочий», а теперь читает «Гудок». Эта не работает, потому что раньше человек ходил на службу, выполнял какие-то задания, а теперь ходит только в магазин. И вот эти участки не кровоснабжаются – а какой смысл, раз они не работают? И сосуды «закрываются», наступает программируемая клеточная смерть, та самая атрофия головного мозга – человек глупеет. Он становится заложником того, что всю жизнь напряженно работал», – рассказывал ранее Белкин в интервью «Новому Дню».

Полный текст беседы с неврологом можно прочитать тут.

Екатеринбург, Елена Сычева

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