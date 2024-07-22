Сезонные торговцы пожаловались на принудительную унификацию роллбаров

Владельцы объектов сезонной торговли недовольны требованием властей Екатеринбурга привести к одинаковому виду тележки с мороженым, мобильные кофейни и прочие торговые прилавки на колесах.

Коммерсанты рассказали «Новому Дню», что администрация города в одностороннем порядке расторгла договора аренды мест для сезонной торговли, а новые были заключены с компанией USTA Catering. Условия субаренды для продавцов мороженого и напитков стали жестче – теперь роллбары (торговые тележки на колесах) должны быть выполнены в едином стиле. Кроме того, по словам торговцев, аренда стала существенно дороже. В городской администрации, однако, опровергли эти заявления.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, требования к внешнему виду торговых киосков были утверждены еще в 2023 году в связи с подготовкой к 300-летию Екатеринбурга. Новые правила касались и сезонных объектов. «По размещению такого рода объектов проводятся аукционы. Также организуются ярмарки, где продавцы могут разместить свои торговые объекты. Договоры расторгаются или пролонгируются по мере их завершения. Никакой конкретной даты, до которой «продлены» все договоры, нет», – сообщили в ратуше.

В администрации также указали, что с компанией Usta новый договор аренды не заключался. Добавим, что пример унификации уличной торговли сейчас можно увидеть в парке Маяковского. Администрация ЦПКиО начала внедрять новую концепцию общепита в 2020 году, которой подчиняются все арендаторы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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