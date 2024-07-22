В России растет число детей с психическими расстройствами

По всей стране врачи фиксируют рост заболеваемости психическими расстройствами, связанными с головным мозгом, у детей и подростков. Об этом рассказал на пресс-конференции главный психиатр Свердловской области и УрФО Олег Сердюк. По его словам, это связано с частым наблюдением детей у психиатров, которые выявляют даже самые незначительные отклонения (речевые проблемы, проблемы развития). Кроме детских психических расстройств, врачи стали обращать внимание и на увеличение числа пациентов с деменцией.

«Мы регистрируем около 130 тысяч пациентов в год с тем или иным видом психических расстройств. Под наблюдением психиатров находится около 120 тысяч человек. Распространенность психических расстройств в Свердловской области у взрослого населения около 3% (3200 случаев на 100 тысяч населения). У детей распространенность несколько выше – 4%, но это классическая ситуация, которая характерна для всех регионов; 5% у подростков», – поделился статистикой психиатр.

Он также отмечает, что человек, считая заболевание постыдным и неприличным, отрицает свое нездоровое состояние. «Принципиальным препятствием для понимания своего состояния могут быть устоявшиеся стигмы в обществе, что психическим расстройством болеть нехорошо, неприлично, постыдно. Это понимание останавливает как саму диагностику, так и обращение людей к необходимому специалисту, чтобы вовремя подкорректировать свое состояние», – подчеркивает специалист.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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