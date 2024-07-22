На перекрестке Сурикова – Большакова затопило улицу

В Екатеринбурге сегодня утром на перекрестке улиц Сурикова – Большакова разлилась вода. В пресс-службе екатеринбургского Водоканала пояснили «Новому Дню», что случилась коммунальная авария.

«В 8:50 получена заявка об утечке холодной воды на перекрестке Сурикова-Большакова. Бригада выехала на место аварии, выявлено повреждение на водоводе», – отметили в пресс-службе ведомства. Поврежден трубопровод диаметром 300 мм. Специалисты будут проводить раскопочные работы. На данный момент жителей соседних домов переключили на резервный водовод, поэтому проблем с подачей воды быть не должно.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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