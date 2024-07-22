Камнем по голове и в костер: свердловчанину грозит до 15 лет колонии за жесткое убийство

В Свердловской области 26-летнего жителя Верхней Туры обвинили в жестком убийстве своего 55-летнего знакомого. В состоянии алкогольного опьянения обвиняемый несколько раз ударил его камнем по голове и бросил тело в костер. Трагедия случилась вечером 18 июля.

По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, между мужчинами завязался конфликт. «Обвиняемый счёл высказанные в его адрес слова оскорбительными, в связи с чем ударил своего оппонента кулаком, а потом нанёс ему несколько ударов по голове найденным на месте распития камнем. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Фигурант попытался избавиться от тела путём его сожжения в костре. Вместе с телом он стал сжигать и вещи потерпевшего, в том числе и газовый баллон», – пояснил Александр Шульга.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство», он заключен под стражу.

Верхняя Тура, Дарья Деменева

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