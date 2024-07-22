Мэрия применит штрафные санкции к перевозчику, который самовольно отменил вечерний автобусный рейс

Жители Краснолесья пожаловались на отмену вечернего рейса автобуса №87 – единственного общественного транспорта, который ходит до микрорайона.

«Раньше на автобусе можно было доехать до остановки «Юго-Западный парк» в десять часов вечера. Сейчас нет. Звонили в диспетчерскую, там сообщили, что автобус теперь выполняет пять круговых маршрутов в день, а не шесть, как раньше. При этом автобус №87 – единственный, кто заходит в Краснолесье. А многие люди работают допоздна, и что им теперь делать – каждый день возвращаться домой на такси?», – рассказала читательница «Нового Дня» Оксана.

Пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщила, что расписание автобуса №87 не менялось. Он должен заканчивать движение в 22:07. «К перевозчику будут применены штрафные санкции», – пообещали в транспортном комитете.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube