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Вторник, 23 июля 2024, 07:42 мск

Новости Екатеринбург

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Автосервис с машинами внутри загорелся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел пожар в автосервисе на улице Данилы Зверева. Загорелась кровля. В тот момент в здании находились девять машин, все они эвакуированы.

«По оперативной информации площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы девять единиц спецтехники и 30 человек личного состава. В шесть утра огнеборцы локализовали пожар, еще через 20 минут он был ликвидирован», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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