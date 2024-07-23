Транспортная прокуратура проверяет СвЖД из-за массовой задержки поездов

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по поводу массовой задержки поездов в Свердловской области. «Установлено, что 23 июля на станции «Екатеринбург-Пассажирский» произошла задержка отправления и прибытия почтово-багажных поездов № 989 сообщением Владивосток-Москва, № 983 «Хабаровск-Москва» от 8 до 16 часов, а также пассажирских поездов N 68 Москва-Барнаул, N 216 Адлер-Барнаул от 10 минут до 1 часа 30 минут», – сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что поезда прибыли поздно на станцию из-за ремонта на участках пути СвЖД. При этом сейчас пассажирские составы следуют по расписанию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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