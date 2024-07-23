Уральский стрелок разобрал покушение на Трампа (ВИДЕО)

Автор канала «Каскад ТВ», екатеринбургский эксперт по стрельбе Дмитрий Норкин подробно разобрал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. «Новый День» приводит выдержки из разбора.

Норкина удивило то, как человек прошел в «чистую» зону с оружием. «Он должен был заранее выехать на объект, определить точки обстрела – не все же так просто: вот он пришел в этот же день, увидел крыша, залез на нее свободно и произвел выстрел. Нет, человек заранее должен был это все подготовить», – отметил он. Также эксперт добавил, что, по имеющимся данным, у стрелка нет за плечами ни соревнований по стрельбе, ни опыта в горячих точках. «Видим, что это не профессионал, по тому, какое оружие он выбрал, как он себя вел, как он вообще физически и внешне выглядит – по экипировке я делаю вывод. Да даже просто – надень кепку, она тебя и от солнца прикроет, и просто волосы твои мешать не будут. То есть мы видим, что этот человек не какой-то там супер-профи и как он заранее просчитал место, как он поднялся, почему ему дали просчитать это все, почему ему дали подняться на крышу, почему ему дали сделать первый выстрел – у меня, конечно, очень много вопросов», – говорит он.

По словам Норкина, удивление вызывает и реакция спецслужб. «Снайпера начали стрелять через 4 секунды после того, как прозвучал первый выстрел со стороны этого стрелка. Навестись на цель, обнаружить, принять решение на стрельбу в такой короткий срок было невозможно. Соответственно, они уже в тот момент, когда стреляли, они уже держали на мушке его и могли вообще предотвратить эту стрельбу, выстрелив на 4 секунды раньше», – отмечает собеседник Норкина, эксперт по стрельбе на дальние дистанции Александр Почуев.

Как объясняется в видео Норкина, со 100 метров профессиональный снайпер мог без труда попасть даже не в самого стрелявшего, а, например, в его оружие. «Они на 1624 метра 43 сантиметра попадают в голову, в глаз. А тут он со 100 метров из самого современного снайперского комплекса не смог попасть в карабин? Как это? Кто мне объяснит? Не ликвидируя его, можно было», – говорит эксперт центра «Ветер».

По словам Норкина, стрелявший в Трампа едва ли мог специально задеть его по касательной. «Я не знаю ни одного снайпера – а у меня очень много друзей, кто выступает на соревнованиях по снайпингу, – и ни один из них не сможет гарантировать выстрел с такой винтовки на 130 метров в человека, который двигается, гарантировать его стопроцентную безопасность и попасть ему в ухо буквально. Я считаю, это была случайность. И случайность, которая все-таки сохранила Трампу жизнь. Человек, у которого нет за плечами определенного опыта, не смог произвести такой выстрел, версию с инсценировкой мы отметаем», – делает вывод Норкин. «В целом разговоры про инсценировку могут иметь место только в одном случае: если это инсценировка в целом, стрельбы не было, а просто вот такой театр разыграли с какими-то холостыми выстрелами», – добавляет Почуев.

Разбор покушения на Трампа

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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