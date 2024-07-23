На Урале гнезда стрижей могут быть разорены строителями

В Новоуральске жители дома на улице Ленина, где идет капитальный ремонт, переживают за птенцов стрижей – птицы свили гнезда на чердаке многоэтажки, но вскоре там должны начаться кровельные работы.

«Птенцы должны покинуть гнезда до 15 августа. То есть сейчас строители разорят гнезда. Согласно ФЗ, такие работы проводить нельзя в период гнездования птиц. Отделом экологии администрации Новоуральска направлено письмо в Фонд капитального строительства с рекомендацией сдвинуть сроки до второй половины августа», – говорится в обращении в редакцию.

В Фонде капремонта «Новому Дню» сообщили, что уже в курсе ситуации, однако отметили, что «возможность сдвинуть сроки… может оценить только подрядчик». Там заявили, что жильцам нужно самим связываться с ремонтниками и просить их поменять график работ. «При этом само по себе наличие гнезд стрижей не может быть основанием для продления сроков выполнения работ по заключенному договору, так как может привести к невозможности выполнения работ в периоды, предусмотренные региональной программой капитального ремонта, краткосрочным планом ее реализации», – уточнили в фонде.

Новоуральск, Елене Сычева

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