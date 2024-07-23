В Екатеринбурге закрыли доставку суши «Красный дракон» из-за кишечной палочки

В Екатеринбурге суд на 30 суток закрыл службу доставки еды «Красный дракон» на улице Николая Островского, 2/2. Ранее специалисты Роспотребнадзора обнаружили в работе предприятия целый букет нарушений: морские водоросли, панировочные сухари, томаты, перец, лосось и куриное филе хранились без маркировки, повара не использовали одноразовые перчатки при приготовлении суши, холодильники были без контрольных термометров, на смывах столов и ножей обнаружены бактерии. Лабораторные исследования готовой продукции показали, что «Ролл Филадельфия 3/4» не соответствует требованиям, а в суши «Ролл Витаминка» и «Ролл Креветка в кляре» найдены бактерии группы кишечной палочки.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, оборудование и рабочие помещения «Красного дракона» сегодня были опечатаны. Владельцу вручено требование о приостановке работы предприятия.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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