В Екатеринбурге строительная фирма задолжала работникам 80 млн рублей

В Екатеринбурге с помощью прокуратуры удалось добиться выплаты долгов по зарплате в ООО «ЭСК «Энергомост».

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на предприятии образовалась задолженность по оплате труда перед 2 433 работниками за первую половину июня 2024 года на сумму свыше 80,4 млн рулей.

В целях восстановления их трудовых правпрокуратура в отношении ООО «ЭСК «Энергомост» возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы и других выплат), по результатам рассмотрения которого организация оштрафована на 30 тыс. рублей.

Кроме того, директору прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого задолженность по выплате заработной платы перед работниками на сумму свыше 80,4 млн рублей была погашена в полном объеме.

Екатеринбург, Елена Васильева

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