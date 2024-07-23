Ветеран СВО начал стажировку у уральских чиновников

Участник программы «Время героев», ветеран СВО подполковник Александр Загайнов начал стажировку в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе уральского полпредства. Четыре недели он проведет в администрации Екатеринбурга, еще столько же – в правительстве Свердловской области, а после еще месяц – в аппарате полномочного представителя президента России в УрФО.

Владимир Якушев при этом будет наставником Загайнова. «Для людей военных профессий госслужба – совершенно новая сфера. Знакомство с ней должно быть максимально содержательным, с большой практической составляющей, чтобы участник познакомился с разными направлениями деятельности, почувствовал, в каком из них он может принести наибольшую пользу обществу», – прокомментировал Якушев.

Напомним, программу «Время героев» запустили по поручению президента России Владимира Путина – ветераны СВО, по его словам, должны занимать руководящие посты в госуправлении, крупном бизнесе, образовании, и так далее. Участников первого модуля программы отбирали на конкурсной основе. Напомним, Загайнов – экс-командир войсковой части на СВО, награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Екатеринбург, Елена Сычева

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