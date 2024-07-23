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Вторник, 23 июля 2024, 11:53 мск

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В Каменске-Уральском молодая мать душила ребенка, чтобы отомстить мужу

В Каменске-Уральском 22-летняя женщина душила своего ребенка и сняла видео на телефон. Так молодая мать хотела отомстить мужу, который ушел от нее. Инцидент произошел год назад, но видео попало в соцсети только сейчас.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что на женщину заведено уголовное дело по статьям 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и 119 УК РФ «Угроза убийством». В ближайшее время дело поступит в суд. Обвиняемая пока остается по подпиской о невыезде. Известно, что у молодой женщины двое маленьких детей 2020 и 2023 годов рождения. Их изъяли у матери, опеку над детьми взяла бабушка.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

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