В Верхней Салде грузовик вылетел на тротуар и сбил женщину насмерть (ФОТО)

В Верхней Салде грузовик «Урал» задавил пожилую женщину, которая стояла на тротуаре и ожидала зеленый сигнал светофора. Смертельное ДТП случилось около 14:30 вблизи дома №2 по улице Калинина.

По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика ехал с небезопасной скоростью и не справился с управлением, допустив съезд с проезжей части на тротуар. Под колесами оказалась 67-летняя женщина, она скончалась на месте до приезда скорой помощи. За рулем «Урала» находился 34-летний мужчина, который ранее 4 раза привлекался к административной ответственности. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

Сотрудникам полиции водитель пояснил, что не видел пешехода: он вывернул руль вправо, так как перед ним выехал автобус, а резко затормозить не успел. В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 12.33 КоАП РФ за повреждение светофора. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Верхняя Салда, Ангелина Сергеева

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