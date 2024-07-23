От журналистики до криминалистики: чем удивляют детей современные лагеря (ФОТО)

Сегодня в загородном лагере «Заря» в Кадниково завершается очередная смена, которая выпускает как начинающих корреспондентов, так и юных защитников отечества. В рамках летней оздоровительной кампании сотрудники лагеря показали журналистам, чем стараются увлечь ребят и чему научить.

За смену муниципальный лагерь Екатеринбурга принимает 226 школьников, а в июле к ним присоединились еще 40 ребят, живущих не в корпусах, а в палатках. Это так называемый лагерь профильного патриотического направления «Академия мужества», где ребята не просто играют в армию, а пробуют себя в разных профессиях, связанных с военно-патриотической и спортивной тематикой.

«Каждую смену у нас есть профильные отряды. В основном к нам приезжают спортивные и музыкальные школы, школы искусств. Очень много детей возвращаются. Практически все профильные отряды из года в год занимают очереди и стараются попасть к нам», – рассказал директор лагеря Дмитрий Соловьев. Так, в лагере на прошлой смене появилось направление журналистики, где юные видеографы, журналисты и редакторы выпускают свои газеты. Сейчас проводится тематическая смена – палаточный лагерь. В оборонно-спортивном лагере дети учатся единоборствам, сборке автоматов. Помимо этого, каждый день к ним приезжают специалисты силовых ведомств: ОМОН, МЧС, Росгвардии, Кинологической службы.

Сегодня с различным оборудованием и оружием ребят знакомил следователь-криминалист СУ СК России по Свердловской области Ярослав Кузвесов. Дети узнали, что такое экспертный свет, ручные неохлаждаемые инфракрасные камеры, металлоискатели и криминалистическая техника. «Детям самое главное наглядность. Интерес вызывают именно настоящие экземпляры оружия, которые были изъяты с настоящих мест происшествий. Может им не столько интересны конкретно технические новшества, которые использует современная криминалистка, сколько то, что на самом деле использовалось преступниками», – поделился Кузвесов.

Как рассказала директор детско-юношеского центра «Спутник» и идейный вдохновитель военно-патриотической смены «Академия мужества» Ольга Томчик, дети в палаточном лагере не только занимаются спортивной подготовкой, но и учатся самостоятельности. «За 14 лет через военно-патриотический лагерь прошли около 2000 девчонок и мальчишек. Эта академия учит не только любви к Родине и патриотизму, но и базовым бытовым навыкам. Дети обслуживают сами себя, живут в настоящих армейских палатках», – отметила она.

По словам Дмитрия Соловьева, к 2026 году лагерь планируют сделать не только летним, но и всесезонным. В прошлом году здесь ввели в эксплуатацию самый инновационный корпус в России. Его особенность в системе отопления: вместо батарей там используют теплые полы. «На улице пробурили 6 скважин. В них опускаются трубы с фреоном. Так как на глубине земля имеет круглый год плюсовые температуры, то фреон в этих скважинах нагревается, дальше подается в электрическую систему, которая нагревает его до нужных температур и подает в полы. Она автоматическая: мы задаем определенные параметры и получаем на выходе комфортное теплое помещение при круглогодичном проживании», – поделился директор лагеря. После осенней реконструкции систем холодного водоснабжения и канализации новый корпус будет принимать детей круглый год.

Также в современном корпусе есть все для комфортного проживания и времяпрепровождения: комнаты для 5-6 человек, кровати с ортопедическими матрасами, туалеты и душевые на каждом этаже, сушильные шкафы, игровые с телевизорами. На первом этаже есть возможность разместиться детям с ограниченными возможностями. Корпус рассчитан всего на 49 человек, к 2031 году планируют построить пять похожих зданий.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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