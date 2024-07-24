«Лада» влетела в грузовик – погибли четыре человека (ФОТО)

Сегодня ночью в Екатеринбурге в результате столкновения с грузовиком погибли 19-летний водитель легковушки и три пассажира: двоим было 18, одному 19 лет. Трагедия случилась в 01:10 на Бисертской, 133.

По информации регионального управления ГАИ, 67-летний водитель грузовика с прицепом при повороте налево не уступил дорогу движущейся навстречу «Ладе» и столкнулся с ней. Мужчина пояснил полицейским, что не заметил встречный автомобиль, потому что он двигался слишком быстро и появился на пути внезапно.

«На место ДТП для установления предварительных причин произошедшего выезжало руководство городской Госавтоинспекции. Сотрудники полиции на месте провели процессуальные действия. Были ли пристегнуты ремнями безопасности погибшие, а также в каком состоянии находился водитель ВАЗ-2114, будет установлено в ходе расследования, которое проводят сотрудники органов внутренних дел», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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