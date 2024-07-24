Почти 2 миллиона туристов посетили УрФО с января по май

С января по май 2024 года регионы Уральского федерального округа посетили 1 млн 940 тыс. туристов. Данные по количеству граждан, которые останавливались в коллективных средствах размещения, приводит Росстат. Показатель находится на уровне аналогичного периода прошлого года.

«Реализация туристического потенциала Уральского федерального округа – одно из важнейших направлений в работе региональных органов власти. При этом усилия сосредоточены на самых разных видах туризма: культурно-познавательном, событийном, активном, религиозном, промышленном и других, – подчеркнул полномочный представитель Президента Владимир Якушев. – Активная работа будет продолжена. Уралу и Западной Сибири есть, что показать и чем удивить гостей. Задача – сделать так, чтобы наши регионы стали обязательной точкой маршрута для туристов со всей России и из других стран».

Полпред также добавил, что развитие туризма позволяет в комплексе решать актуальные задачи, которые стоят перед регионами. К примеру, туристический поток стимулирует строительство инфраструктуры и развитие местного бизнеса, повышение узнаваемости регионов и приток инвестиций.

Екатеринбург, Елена Васильева

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