Алексей Вихарев помогает отремонтировать школы и детсады на Эльмаше к новому учебному году (ФОТО)

Депутат Алексей Вихарев помогает школам и детским садам на Эльмаше готовиться к новому учебному году. На протяжении всего июля и августа руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга вместе с активистами своего Волонтерского центра помогает сделать ремонт в 15 детских садах и 6 школах.

Так, за счет личных средств депутата помощь при проведении косметического ремонта получат школы: № 46, 67, 107, 136, 167, гимназия № 99. И детские дошкольные учреждения: № 86, 107, 125, 161, 168, 178, 296, 500, 521, 545, «Надежда», № 252, 477, 551, 576.

Силами волонтеров центра Алексея Вихарева и депутата там будут покрашены стены и полы в коридорах и рекреациях, приведены в порядок дворовые территории, заменен линолеум в учебных кабинетах и группах для воспитанников детских садов.

«Депутат помогает нашей школе более 5 лет, в этом году он поздравлял нас с юбилеем и дарил дорогостоящие микрофоны в актовый зал. Сегодня он содействует подготовке к приемке школы к новому учебному году. Его волонтеры красят рекреации, двери, облагораживают пришкольную территорию, также он приобрел для нас линолеум», – рассказал директор школы № 67 Павел Селин.

Общая сумма затраченных средств Алексея Вихарева – около 1 млн рублей. Общественный деятель лично контролирует ход ремонта, накануне он посетил 125-й детский сад и 67-ю школу, чтобы помочь волонтерам и строителям.

«Получил обращения от горожан – 6 школ и 15 детских садов на Эльмаше нуждаются в ремонте. Решил вместе с ребятами из моего волонтерского центра помочь учреждениям подготовиться к новому учебному году. Закупил строительные материалы, нашел специалистов, наметил план работ – ремонт планируем закончить к середине августа. Дети – это будущее нашего региона, я сам папа двух дочек и знаю, как комфорт и безопасность влияют на качество образования», – считает депутат Алексей Вихарев.

Напомним, Алексей Вихарев регулярно помогает образовательным учреждениям уральской столицы. В конце прошлого года он передал лазерный станок с ЧПУ школе № 138 и проектор школе № 114. Кроме того, депутат приобрел современное оборудование для уроков труда в школы № 67 и 66, а школе-интернату № 11 депутат помог оборудовать «мастерскую мечты», отремонтировав кабинет и оснастив его всем необходимым. В начале прошлого учебного года Алексей Вихарев отремонтировал пешеходный тротуар к школе № 167. На благоустройство потребовалось более одного миллиона рублей и всего 4 дня, до этого несколько лет учащиеся и сотрудники школы вынуждены были добираться на уроки по грунтовой дороге.

Сделать город лучше под силу не только депутату, но и любому жителю Екатеринбурга. В мае этого года Алексей Вихарев и его Волонтерский центр запустили конкурс «Идея на миллион» для школьников и студентов до 25 лет. Предложения по улучшению Екатеринбурга будут приниматься все лето, а итоги будут подведены в начале октября. Выигранный миллион победитель сможет потратить по собственному усмотрению. Подробности об условиях конкурса – на сайте idea-million.ru.

Екатеринбург, Елена Васильева

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