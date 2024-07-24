На Урале воспитатель детсада била детей тапком и включала страшные мультики

В Первоуральске прокуратура проводит проверку в детском саду «Рябинка». Родители в соцсетях рассказали, что их детей била воспитатель – в качестве орудия она использовала тапок, а после пригрозила детям, что это должно оставаться в секрете от взрослых.

Кроме того, женщина якобы включала детям страшные мультики не по возрасту, которые перегружают нервную систему. В итоге, по словам родителей, дошкольники стали бояться ходить в детский сад, некоторые теперь заикаются и страдают энурезом.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства произошедшего. Образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних в период пребывания их в учреждении. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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