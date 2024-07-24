В зоопарке день рождения отмечает дальневосточный леопард Амур

Сегодня в екатеринбургском зоопарке празднует свой день рождения дальневосточный леопард Амур. Как рассказали в пресс-службе ведомства, его привезли в уральскую столицу 7 лет назад. Он родился в Северском природном парке. В рацион хищника в основном входят говядина, куриное мясо, живой корм, субпродукты, яйца. «Характер у самца непростой. Он отстранен и замкнут – в общем, такой кот, который «сам по себе». Любит забраться на самый верх и оттуда наблюдать за происходящим. Спускается, в основном, чтобы поесть и иногда встретиться с подругой. Сейчас он проживает вместе с черной самкой Шилкой», – рассказали об особенностях Амура в зоопарке. Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу и имеет статус «вид на грани исчезновения». На сегодняшний день в дикой природе осталось около 100 таких особей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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