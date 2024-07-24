Строители обещают скоро открыть дорогу рядом с «Калиной». Работы затянулись на два месяца

Жители микрорайона Синие Камни негодуют, что строители долго не открывают проезд по улице Анны Бычковой. Участок был закрыт еще в начале мая в связи со строительством транспортной развязки возле концерна «Калина».

«Никак не открывают дорогу, хотя все работы уже давно сделаны. Трубы уложили, ямы закопали, осталось только асфальт положить. Но на объекте нет рабочих, и это длится уже недели три», – рассказала читательница «Нового Дня». Жителям близлежащих домов приходится объезжать весь район по улице Хрустальной, чтобы попасть в собственный двор.

Как пояснили в городском комитете по строительству, работы на этой площадке идут в соответствии с графиком. Но возможны небольшие сдвиги сроков из-за производственных процессов. Последний раз строители продлевали работы до 19 июля, новой информации не поступало. Изначально проезд перекрывали до 23 мая.

«Рабочих на конкретном участке может не быть по причине технологических процессов (бетон должен крепнуть на протяжении определенного времени). Движение будет открыто в ближайшее время», – пообещали в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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