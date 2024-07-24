В Кольцово появится зарядная станция для электромобилей

Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство и подключение новой зарядной станции. Объект появится на улице Ракетной, 1. Распоряжение об установлении сервитута для городской сетевой компании уже подписано, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мощность станции составит 0,4 киловольта. Она займет территорию около 68 квадратных метров. Дополнительно специалисты установят трансформаторную подстанцию в переулке Вечернем. Работы по подключению продлятся три месяца.

Напомним, в Екатеринбурге уже есть 14 зарядных станций. На выставке «Иннопром-2024» городские власти и Уралвагонзавод подписали соглашение о расширении сети заправок для электрокаров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube