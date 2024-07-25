С 25 июля по народному календарю наступает время «великих рос». Праздник этот связан с именем святого Прокла, который пострадал за веру при римском императоре Траяне.

В народе до Прокла старались завершить сушку сена, так как обильные росы могли его испортить. Кроме того, с 25 июля целители и лекари приступали к сбору трав и травяных рос, которые считались лучшим средством от сглаза.

Екатеринбург, Елена Васильева

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