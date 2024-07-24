В Алапаевске два брата похитили 3 тонны металлолома из грузового поезда (ФОТО)

Транспортные полицейские по горячим следам задержали похитителей черного металлолома. Два брата сговорились тайком разгрузить вагон поезда на станции Алапаевск и вывезти добычу на стареньком УАЗе. Но их план провалился.

Автомобиль с награбленным оперативники задержали спустя несколько часов по дороге со станции Разъезд Зыряновский. В кузове было более 3 тонн лома на сумму 87 650 рублей. За рулем находился 33-летний мужчина, рядом – его 36-летний брат. Пойманные с поличным родственники во всем признались.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, оба подозреваемых живут в Алапаевске. Старший работает на железной дороге, а младший – водителем в компании по вывозу леса, ранее он уже был судим за угон транспорта. На допросе 36-летний мужчина рассказал, что подговорил младшего брата украсть металлолом и сдать в приемный пункт, а деньги поделить.

Теперь на обоих заведено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору». До суда фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Алапаевск, Ангелина Сергеева

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