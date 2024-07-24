Власти выплатили 20 тысяч рублей девочке, которую укусила бездомная собака

Суд взыскал с администрации Асбеста компенсацию морального вреда в пользу 14-летней девочки, пострадавшей от бездомной собаки.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел 1 февраля 2023 года. Школьница находилась возле магазина, когда мимо нее пробегали две собаки. Одна из них накинулась на подростка и укусила в голень. Девочка была вынуждена пройти курс вакцинации и некоторое время находилась на амбулаторном лечении.

По мнению прокуратуры, администрация Асбеста не приняла достаточных мер по отлову и содержанию безнадзорных животных. Последовал судебный иск в защиту интересов пострадавшего ребенка, и суд принял решение о взыскании компенсации в размере 20 тысяч рублей. Мэрия пыталась оспорить решение в областном суде, но безуспешно. На сегодняшний день судебное решение исполнено – администрация перечислила деньги.

Асбест, Ангелина Сергеева

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