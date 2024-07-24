В Кольцово демонтируют здание старого терминала

В аэропорту Кольцово сообщили о начале демонтажа одного из зданий старого терминала прибытия. «Речь идет о строении, которое находится слева от терминала деловой авиации. На месте здания будет проведено благоустройство, озеленение территории и организован периметр безопасности», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Там уточнили, что речь идет не о здании со шпилем (там находится VIP-терминал), при этом историческую ограду, которую сделали на Каслинском заводе, – сохранят.

Екатеринбург, Елена Сычева

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