Прокуратура спасла пенсионерку от кабального кредита на вибромассажную накидку

В Верхней Салде пенсионерка обратилась в прокуратуру за помощью после оформления кредита на дорогостоящую покупку. Года назад женщина купила в кредит вибромассажную накидку за 209 тысяч рублей. Проверка прокуратуры показала, что договор был заключен обманным способом. Денег на выплату кредита у покупательницы, которая живет одна на пенсию, нет.

Прокуратура помогла оформить женщине претензию к продавцу, а затем и исковое заявление с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги пенсионерке. Компания-продавец в итоге предложила заключить мировое соглашение, и при этом добровольно расторгла договор купли-продажи, в полном объеме возместила пенсионерке средства, уплаченные по кредитному договору, оплатила банку оставшуюся часть кредита, а также выплатила пенсионерке компенсацию морального вреда.

Верхнесалдинский районный суд утвердил мировое соглашение между заявительницей и юридическим лицом, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

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