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Четверг, 25 июля 2024, 08:58 мск

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В свердловских лесах установят фотоловушки для борьбы с поджигателями

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области закупит 140 комплексов автоматической фотовидеофиксации для защиты лесов. Фотоловушки установят в местах, где возможны поджоги – на окраинах населенных пунктов, популярных местах охоты и рыбалки.

Камеры будут оснащены датчиками движения и должны работать в широком диапазоне температур. Регистрируемая информация будет поступать в профильные отделы муниципалитетов. Ловушки позволят привлекать к ответственности виновных в возгорании лесов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

На закупку лесных камер из бюджета будет потрачено почти 7 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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