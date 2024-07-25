Екатеринбурженка отдала лжеброкерам 2,5 миллиона заемных рублей

Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам почти 2,5 миллионов рублей, чтобы приобрести «криптовалюту» и разбогатеть. Для «инвестиции» 41-летняя женщина оформила кредит в банке, и теперь осталась без денег и с долгами.

Пострадавшая рассказала полицейским, как ее обманули лжеброкеры. По совету малознакомой женщины, предлагавшей вакансии, она в телеграм-канале «Удаленка» связалась с неким сотрудником банка через скайп. Незнакомец предложил ей подзаработать на бирже «Coraloria-надежный партнер». Согласившись, женщина по указанию консультанта связалась с «младшим трейдером» и по его совету через мобильное приложение оформила кредиты на общую сумму 2 495 000 рублей. Затем она перевела деньги своему куратору через обменник «Крипта» в телеграм-канале. В ответ ей сообщили, что вложенные деньги в биржу невозможно вывести без дополнительных вложений. В этот момент женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Как сообщили в УМВД Екатеринбурга, по заявлению горожанки решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube