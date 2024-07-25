Футуролог и психолог: «Покупки офлайн станут прерогативой богатых»

В ближайшей перспективе покупки в обычных магазинах будут доступны только состоятельным людям. Все остальные будут довольствоваться онлайн-шопингом. Такой прогноз дал футуролог Дмитрий Леденевский в беседе с «Новым Днем».

По его словам, уже сейчас прослеживается активный тренд на сегментацию сферы продаж. «Огромная популярность маркетплейсов – свидетельство как раз этого разделения. В перспективе нескольких лет офлайн-магазины могут остаться только в высокой ценовой категории – это либо очень дорогие одежда и обувь, украшения, аксессуары, либо автомобили и мотоциклы. Ну и магазины игрушек», – говорит собеседник агентства.

По его словам, уже сейчас российские зонтичные бренды работают в эту сторону. «У одного крупного российского банка есть исследование мегатрендов до 2035 года. В нем четко сказано, что практически вся сфера, связанная с обслуживанием, покупками, образованием и даже частично здравоохранением уйдет в онлайн, а то, что останется в офлайне, будет прерогативой богатых», – отмечает Леденевский.

Информацию подтверждают и психологи. «Покупки онлайн – это очень часто компульсивный шопинг в попытке заглушить стресс. При этом, судя из опыта, как правило, они не приносят удовлетворения в долгосрочной или хотя бы среднесрочной перспективе. Как и любая попытка не устранить источник стресса, а заглушить его. Просто онлайн-шопинг еще и поощряет компульсивные покупки самой своей механикой, вовлекая в это огромное количество людей – никуда не надо идти, только кнопки нажимать», – пояснила агентству психолог Анна Зосимова.

По ее словам, именно поэтому «тяжелый люкс» предпочитает абстрагироваться от онлайн-шопинга, используя сайты как каталог, но не как альтернативный магазин. «Это достаточно просто прослеживается даже в магазинах продуктов – если мы не говорим про онлайн-приложения доставки из дарксторов, то в низком ценовом сегменте все больше наблюдается уход в сторону самостоятельности. Сам выбираешь продукты, сам везешь на кассу, сам «пикаешь» в терминале. В магазинах классом выше обязательно будут консультанты, помощники, кассиры. Сервис. Все же помнят, от какого слова это производное. Тот, кто готов платить, будет это получать. Кто не готов, подсаживается на дофаминовую иглу онлайн-шопинга через маркетплейсы», – добавляет она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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