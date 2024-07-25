Подарки, викторины и танцы – в Академическом готовятся отметить День строителя

В Екатеринбурге День строителя можно будет отметить дважды. Главный застройщик восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») готовит развлекательную программу сразу на двух площадках.

В Преображенском парке в Академе 7 августа с 12:00 до 18:00 пройдут конкурсы, викторины и лотереи. Чтобы не уйти с Дня строителя без подарка, нужно «подтянуть» историю района и знать его знаковые объекты, они пригодятся при ответах на вопросы, отмечают в пресс-службе девелопера. Среди призов – самокат, велосипед, набор строительных инструментов и бытовая техника, которая точно пригодится в быту новоселам. Это пылесос, холодильник, мультиварка и многое другое. Впрочем, нести с праздника домой, например, тяжелый холодильник, победителям не придется: спонсоры позаботились о том, чтобы праздник был легким и комфортным для всех – участникам вручат сертификаты. Завершится вечер в честь профессионального праздника всех строителей выступлением кавер-группы «Давай Танцуй». Также в Преображенском парке можно будет потренироваться в наклеивании плитки, поиграть в гигантское лего, сделать яркие селфи или дружные семейные снимки в специальной фотозоне.

Еще одна площадка празднования Дня строителя – Плотинка. Здесь празднование пройдет 10 августа. Свои развлекательные и познавательные зоны в центре города готовят все крупные девелоперы. АО СЗ «РСГ-Академическое» развернет интерактивную площадку, на которой будет нескучно как детям, так и взрослым. В прошлом году главный застройщик восьмого района установил здесь настоящий телескоп и пригласил звездочета, а также провел мастер-классы и иные активности на тему космоса, презентовав свой новый «космический» квартал «Спутник-1». Что любопытного он подготовил для гостей в этом году – пока держится в секрете.

Екатеринбург, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube