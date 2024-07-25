Мэрия ищет подрядчика для завершения благоустройства сквера Дружбы на Уралмаше

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для второго этапа благоустройства сквера Дружбы Народов на Уралмаше. Первый этап работ завершился месяц назад.

Согласно документам на портале госзакупок, на объекте требуется уложить асфальт на площади 673 квадратных метра и установить гранитные бордюрные камни. Также подрядчик должен восстановить 80 квадратных метров газона. Начальная цена контракта – 2,5 миллиона рублей. Заявки принимаются до 1 августа. На выполнение финального этапа благоустройства сквера отводится две недели.

Сквер Дружбы Народов был заложен в 2019 году. Он является продолжением парка Уральского государственного педуниверситета на проспекте Космонавтов. На территории зеленой зоны установлен памятник герою Советского Союза поэту Мусе Джалилю. А также здесь можно найти памятный камень, символизирующий единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге и Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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