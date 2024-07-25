Пенсионерка с диабетом больше месяца добивалась лекарств

Пенсионерка-инвалид больше месяца не могла получить лекарство в больнице. Его выдали только после жалобы в прокуратуру. Женщина живет в Шалинском районе. У нее диабет II типа, при котором лекарство требуется ежедневно. Причем выдать его должны были в государственном медучреждении, но нужного препарата там не оказалось.

«В связи с этим прокуратура внесла представление главному врачу больницы, по результатам рассмотрения которого женщине предоставлено необходимое лекарство», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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