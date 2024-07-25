российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 июля 2024, 14:45 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Пенсионерка с диабетом больше месяца добивалась лекарств

Пенсионерка-инвалид больше месяца не могла получить лекарство в больнице. Его выдали только после жалобы в прокуратуру. Женщина живет в Шалинском районе. У нее диабет II типа, при котором лекарство требуется ежедневно. Причем выдать его должны были в государственном медучреждении, но нужного препарата там не оказалось.

«В связи с этим прокуратура внесла представление главному врачу больницы, по результатам рассмотрения которого женщине предоставлено необходимое лекарство», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия,