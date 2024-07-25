В Березовском 13-летний школьник взял ключи от отцовской машины и катался по городу (ФОТО)

Инспекторы ДПС задержали в Березовском 13-летнего водителя. Подросток был за рулем «Дэу Матиза» и ехал по улице Режевской, когда его заметили полицейские. Он проигнорировал требование Госавтоинспекции остановиться и попытался скрыться, но его быстро задержали, сообщил телеграм-канал «Патрульный участок».

Оказалось, что мальчик самовольно взял ключи от машины и поехал кататься. Инспекторы вызвали на место его отца и сотрудников ПДН. Родитель был привлечен к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Также решается вопрос о привлечении отца к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача транспорта лицу, не имеющему водительских прав». Автомобиль, который угнал школьник, помещен на штраф-стоянку.

Березовский, Ангелина Сергеева

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