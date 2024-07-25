В Екатеринбурге 70% выпускников смогли улучшить результаты ЕГЭ на пересдаче

В Екатеринбурге подвели итоги пересдачи ЕГЭ для выпускников школ. Этой возможностью воспользовался 1251 одиннадцатиклассник. Они могли пересдать один экзамен по желанию, чтобы повысить балл.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 315 выпускников попробовали улучшить результаты экзамена по обществознанию, 305 человек – по информатике, 188 – по профильной математике, 120 – по русскому языку, 90 – по биологии и 90 – по химии, 59 – по английскому языку, 29 – по истории, 25 – по литературе, 20 – по базовой математике, 6 – по физике, 3 – по географии, 1 человек – по французскому языку.

Из всех участников пересдачи почти 70% сдававших повысили баллы – 874 человека. При этом у 8,9% выпускников (111 человек) результат остался неизменным, а у 21,3 % (266 человек) – оказался более низким.

Среди повысивших результат выпускник гимназии № 9 набрал за ЕГЭ по физике 100 баллов, при этом он уже имел 100-балльный результат по профильной математике. Он стал 118-м стобалльником и десятым двухсотбалльником Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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