Уральских чиновников учат оказывать медпомощь на поле боя (ФОТО)

Чиновники из свердловского правительства готовятся оказывать помощь раненым на поле боя. Специальную подготовку они прошли в центре «Воин».

Специально для них разработали короткую программу по тактической медицине, сообщили в самом центре. Там уточнили, что это уже не первый спецкурс для уральских чиновников. Ранее, в июне, аналогичный проходили работники министерств и администрации Екатеринбурга.

«Курсы по тактической медицине должен пройти каждый независимо от пола, возраста и рода занятий. Ведь от умения правильно наложить жгут, не растеряться в стрессовой ситуации, может зависеть жизнь человека не только на поле боя, но и в нашей повседневной», – приводит слова начальника отдела патриотических проектов и программ свердловского минобра Кристины Куки пресс-служба «Воина».

Екатеринбург, Елена Сычева

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